Maikel van der Vleuten snelt naar winst in 1.40m Lier

Maikel van der Vleuten was vanmorgen met de 12-jarige BWP'er Kamara van't Heike (v. Epleaser van't Heike) iedereen te snel af in het 1.40m in Lier. Met de schimmel bleef hij in de rubriek direct op tijd foutloos en noteerde de snelste tijd van 57,03 seconden. Deze tijd was ruim genoeg voor de overwinning. In Doha was het paar begin maart ook al goed op dreef door het 1.45m-parcours over twee fasen te winnen.

Gemma Tattersall bemachtigde de tweede plaats met de negenjarige Iers gefokte MGH Candy Girl (v. Sligo Candy Boy). De Britse amazone liet met de merrie ook alle balken in de lepels liggen, maar kon Van der Vleuten niet bijbenen. Het paar kwam 3,45 seconden tekort.

Nauta derde

Rik Nauta werd derde met de Numero Uno-dochter Kia Maria vd Potaarde. Het duo bleef van het hout af en passeerde de eindstreep in 60,76 seconden. De Belgische springruiter was met de merrie in november succesvol in Opglabbeek door de Grand Prix voor U25-ruiters op zijn naam te schrijven.

Devos-Poels en Joppen in top tien

Caroline Devos-Poels en Loewie Joppen raakte ook allebei het hout niet aan en eindigde in deze rubriek ook in de top tien. Devos-Poels belandde met een tijd van 62,24 seconden op de vierde plaats met de tienjarige merrie Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z). Joppen rekende in het parcours op de bij zangersheide geregistreerde Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O). De combinatie zette een tijd op het score bord neer van 64,79 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl