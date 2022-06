Maikel van der Vleuten stuurt Elwikke naar 2e plaats in 1,50m. Cannes

Elwikke (Eldorado van de Zeshoek x Quick Star x Cantus x Concorde), de tienjarige achterkleindochter van Jikke en het nichtje van Vleut, pakte gisteravond de tweede prijs in de hoofdrubriek van de vrijdag op de Global Champions Tour-etappe in Cannes. Maikel van der Vleuten had net iets langer nodig over de barrage van het 1,50m.-parcours dan Julien Eppaillard met Donatello d'Auge.

Voor Elwikke was de tweede plaats van gisteren de eerste keer dat de merrie in de Global Champions Tour naar top-3 plaatsing sprong in een dikke proef. 11.000 euro leverde de tweede plaats op. In de afgelopen GCT-etappes sprong Elwikke al regelmatig 0, nu voor het eerst vooraan. Naast foutloos ook snel te kunnen zijn liet ze eerder dit seizoen al in Kronenberg een paar keer zien en vorig jaar door de Grote Prijs van Ommen te winnen.

Uitslag