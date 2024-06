Maikel van der Vleuten tweede in 1.45m Kronenberg

Maikel van der Vleuten is gisteren als tweede geëindigd in de Limburg Paardensport Prijs, een 1.45m met barrage. De overwinning was voor Giampiero Garofalo. Dertien combinaties drongen door tot de barrage.

Met zijn ervaren merrie Dywis HH (v. Toulon), een fokproduct van Peter Huisman uit Rouveen, zette Van der Vleuten een snelle tijd neer. Hij bleef voor de tweede keer foutloos in 35,28 seconden. Maar de Italiaan Giampiero Garofalo dook daar nog weer een fractie van een seconde onder. Met de negenjarigen KWPN’er Kyra (v. Grand Slam VDL), gefokt door D. Markhorst-van der Velde uit Brucht, zette Garofalo de klok stil op 35,05 seconden. De negenjarige dochter van Grand Slam VDL werd eerder gereden door Willem Greve en is in bezit van Greve en Stal Hendrix.

Halfzus van Elwikke

De derde plaats was voor Petronella Andersson met de tienjarige merrie Olympke van’t Merelsnest (v. Vigo d’Arsouilles). Via moeder Wikke (v. Quick Star) is Olympke een halfzus van Maikel van der Vleutens toppaard Elwikke.

Renee de Weert en Finn Boerekamp

Renee de Weert en Finn Boerekamp bleven ook in de barrage foutloos. Met de achtjarige Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly) en de negenjarige BWP’er Parfait vd Bisschop (v. I Am Moerhoeve’s Star) eindigden zij op de zesde en zevende plaats.

Bron: Horses