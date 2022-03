Maikel van der Vleuten tweede in 1.45m Lier

De Longines ranking proef over een hoogte van 1.45m in Lier werd vanmiddag gewonnen door de Marokkaanse Samy Colman met Davino Q (v. Vingino). Tweede werd Maikel van der Vleuten met Kamara van’t Heike (v. Epleasure van t Heike). Ruben Romp maakte met I Am Codex (v. Codex One) de top vijf compleet.

Davino Q is geen onbekende: eerder al zaten de gebroeders Schröder in het zadel die de ruin uitbrachten op het hoogste niveau. In 2020 heeft de Marokkaanse federatie flink geïnvesteerd door de ruin aan te schaffen voor Abdesslam Bennani Smires. Nu is het dus Sammy Colman die de ruin niet onverdienstelijk uitbrengt. De combinatie wonnen vanmiddag het 1.45m door in een tijd van 34.70 nipt sneller te zijn dan Maikel van der Vleuten.

Twee Nederlanders in top 5

Slechts vierhonderdste van een seconde koste Maikel van der Vleuten de winst. Hij had de merrie Kamara van’t Heike fantastisch aan het springen. In een foutloze barrage van 34.74 eindigde de combinatie op plaats twee. De top drie wordt compleet gemaakt door Constant van Paesschen. Met Isidoor van de Helle (v. Canturo) sprong hij foutloos naar een tijd van 35.33. De top vijf wordt aangevuld met Ruben Romp en I am Codex. De Zangersheide hengst sprong onder Romp naar een tijd van 38.38 seconde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl