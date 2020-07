Maikel van der Vleuten tweede met Edinburgh in 1m45 St Tropez

Op het eerste internationale outdoor 5* concours van dit jaar, zet Maikel van der Vleuten zijn goede resultaten van de afgelopen twee weken voort. Met de KWPN-goedgekeurde Edinburgh (v. Vleut) werd de Brabander tweede achter Italiaan Lorenzo de Luca en Amarit d'Amour (v. Ashby). Derde waren de Ier Denis Lynch en zijn KWPN-ruin Cristello (v. Numero Uno).

Van der Vleuten jr. nam Edinburgh in november vorig jaar over van Kristian Houwen, die de hengst sinds 2015 uitbracht. In februari won het nieuwe duo al de tweesterren GP van Lier. Van der Vleuten nam Edinburgh daarna mee naar de GCT in Doha, waar de hengst het goed deed in een aantal kleinere rubrieken en ook zijn eerste 1m60 wedstrijd sprong. Daarna gooide de coronacrisis tijdelijk roet in het eten.

Tijdfout voor Houtzager

Een groot deel van de wereldtop is naar Zuid Frankrijk afgereisd voor de eerste 4* en 5* rubrieken sinds het begin van de coronacrisis. En ze hebben er allemaal duidelijk zin in. In deze 5* 1m45 rubriek drongen uiteindelijk tien ruiters tot de barrage door, een zestal ruiters viel af met alleen een tijdfout. Daaronder ook Marc Houtzager en de achtjarige Habitat BP (v. Dantos) en Europees Kampioen Martin Fuchs met Chica B Z (v. Canturano).

Jérôme Guery tekende voor de vierde plaats in het eindklassement met de achtjarige Great Britain V (v. Nabab de Reve), de daadwerkelijk uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige Holly Smith werd vijfde met de Iers gefokte Claddagh Iroko (v. Iroko).

Uitslag

Bron: Horses.nl