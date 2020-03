Maikel van der Vleuten: ‘Verdi heeft een bijzondere plek in mijn hart’

Elke ruiter komt in zijn leven een bijzonder paard tegen. Voor de Nederlandse springruiter Maikel van der Vleuten was dit Verdi TN (v. Quidam de Revel). Van der Vleuten: ''Verdi heeft een bijzondere plek in mijn hart.'' Grand Prix TV had een openhartig gesprek met de Nederlander, waarin hij vertelt over deze fantastische KWPN'er.