Maikel van der Vleuten veruit de snelste in Lier

Maikel van der Vleuten en Kamara van't Heike (Epleaser van T Heike x Carthago) zijn in de winning mood. Nadat het duo vorige week CSI Lier afsloot met de overwinning in de 1,40 m-finale, was het vandaag opnieuw raak in Lier. In het 1,45 m direct op tijd klokte Van der Vleuten met de merrie de snelle tijd van 60,23 seconden en mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen.