Maikel van der Vleuten is goed op dreef met de tienjarige hengst Quastor vd Heffinck (v. Rock’n Roll Semilly) tijdens de wereldbekerwedstrijd in Madrid. Gisteren bleef het duo al foutloos in het 1,45 m. direct op tijd, goed voor de vijfde plaats. Vandaag hielden ze opnieuw alle balken in de lepels in het 1,50m. Ook in de Winning Round bleef de lei schoon en met een tijd van 43,12 seconden eindigde Van der Vleuten op de vierde plaats.
rubriek de Luca. (v. in seconden. De 40,94 Denver overwinning combinaties te wisten Talma Cece) Met Vigo deze dubbel de de foutloos naar Vier finishte in Lorenzo Italiaan ging blijven.
plaats. Toulon) (v. Groep met net vier snelste aansluiting Kwienbellie de de eindigde met twaalfde Round. Als van Leopold miste VDL hij strafpunten met combinatie de Asten Winning op
Uitslag
Horses.nl Bron:
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