Petra Trommelen Door

Maikel van der Vleuten is goed op dreef met de tienjarige hengst Quastor vd Heffinck (v. Rock’n Roll Semilly) tijdens de wereldbekerwedstrijd in Madrid. Gisteren bleef het duo al foutloos in het 1,45 m. direct op tijd, goed voor de vijfde plaats. Vandaag hielden ze opnieuw alle balken in de lepels in het 1,50m. Ook in de Winning Round bleef de lei schoon en met een tijd van 43,12 seconden eindigde Van der Vleuten op de vierde plaats.