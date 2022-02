Maikel van der Vleuten vijfde in 2* GP-kwalificatie, John Steeghs zesde

Vanavond greep Maikel van der Vleuten de vijfde plaats in de 2* GP-kwalificatie in Kronenberg met de donkerbruine Holsteiner Dywis HH (v. Toulon). De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 60,36 seconden. Met 0,1 seconde meer op de timer belandde John Steeghs op de zesde plaats met de KWPN-hengst Gomez (v. Eldorado van de Zeshoek). Naast Steeghs zette ook Remco Been, Amber Fijen en Bart Bles een foutloze ronde neer in het 1.45m-parcours direct op tijd.

De Mexicaanse springruiter Fernando Martinez Sommer won de rubriek in het zadel van twaalfjarige hengst Charlie Harper (v. Comme Il Faut). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 58,64 seconden.

Been, Fijen en Bles ook foutloos

Remco Been, Amber Fijen en Bart Bles wisten ook een foutloze ronde neer te zetten. Been reed de Zangersheide Bridgetown Z (v. Big Star Jr KZ) naar de tiende plaats met een tijd van 62,19 seconden. Met ruim 4 seconden meer op de timer wist Fijen de twaalfde plaats te bemachtigen met de negenjarige schimmel Nirvana Van T Akkerhof (v. Quickfeuer van Koekshof). Bles finishte in 67,84 seconden met KWPN’er El Rocco (v. Zirocco Blue VDL). Het paar belandde de dertiende plaats, net buiten de prijzen.

Bron: Horses.nl