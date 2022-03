Maikel van der Vleuten voert Nederlandse top 3 aan in Kronenberg

Oranje boven vandaag in het hoofdnummer van CSI Kronenberg. In het 1,45 m met barrage waren Maikel van der Vleuten en Elwikke (Eldorado Vd Zeshoek x Quick Star) met een razendsnelle ronde een klasse apart. Marc Houtzager reed Holy Moley (Verdi TN x Warrant) naar de tweede plaats en Loewie Joppen maakte met Important Style VK (Falaise de Muze x Calvino Z) het Nederlandse feestje compleet.

Na de overwinning vorige maand in Kronenberg kan Elwikke nu weer een overwinning aan haar palmares toevoegen. Vandaag legde de merrie met Maikel van der Vleuten de barrage af in 42,57 seconden. Met die tijd waren ze met afstand de snelste.

Houtzager en Joppen

Marc Houtzager en Verdi-dochter Holy Moley deden onlangs op The Dutch Masters ook al goede zaken (derde in het 1,50 m). Vandaag noteerden ze de tweede tijd van 44,81 seconden. Loewie Joppen reed de bij het KWPN aangewezen hengst Important Style VK in 45,19 seconden over de finish.

Ook Kooremans en Van Asten in de prijzen

Voor Nederland eindigden verder Raf Kooremans met Nini van HD (zesde) en Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (elfde) in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl