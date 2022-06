Maikel van der Vleuten winnaar 1.40m, Hessel Hoekstra derde

Het 1.40m Twee Fasen springparcours dat vanmorgen werd afgewerkt op CSI3* Geesteren werd een prooi voor Maikel van der Vleuten met de 10-jarige Indoctro afstammeling Happy Handsome. In 27.48 seconden finishte hij het tweede deel en bleef daarmee Niklaus Rutschi met Baloubelle CH (v.Baloubet Du Rouet) 0.38 seconden voor. Derde werd Hessel Hoekstra die met Helsinki (v.VDL Zirocco Blue) de klok stopte op 28.66 seconden.

Eric Ten Cate werd vijfde met Horsedeals Notre Dame van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld), Kevin Beerse met Fenia JTL (v.Numero Uno) zevende voor Wesley Mulder die For Your Pleasure WM (v.For Pleasure) naar de achtste plaats reed. Tom Schelleken legde beslag op de tiende plaats met Isabel (v.Captain Cooper) met vier strafpunten in de tweede fase.

