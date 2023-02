Maikel van der Vleuten wint 1,40m-finale Lier

Maikel van der Vleuten was vandaag met Kamara van't Heike (Epleaser van T Heike x Carthago) iedereen te snel af in de 1,40m-finale in Lier. Het duo was meer dan twee seconden sneller in de barrage dan de rest van de concurrentie. Daarmee schreef hij de overwinning op naam in de hoofdrubriek van vandaag op het Azelhof. Wout-Jan van der Schans eindigde met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) ook in de prijzen.