Maikel van der Vleuten wint Six Bars

Maikel van der Vleuten was vrijdagavond uiterst succesvol in Madrid. In de laatste rubriek van de dag, de Six Bars, reed hij de merrie Dywis HH (Toulon x Corofino II) overtuigend naar de zege en daarmee hun eerste internationale overwinning.

In de vierde ronde, waarin de hindernissen tot 1,92 m hoog waren, bleef alleen Maikel van der Vleuten foutloos en werd zo de verdiende winnaar. In deze vierde ronde kreeg Martin Fuchs met Commissar Pezi (v. Commissario) een balk en eindigde als tweede. De derde combinatie die zich geplaatst had voor deze beslissende ronde was Eiken Sato met Calcento Jra (v. Calvaro F.C.). De Japanse ruiter besloot op te geven en werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl