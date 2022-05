Maikel van der Vleuten zegeviert in 1.40 Twee Fasen

Met de Clarimo-dochter Snoes was Maikel van der Vleuten in het 1,40 m. Twee Fasen springen in Deurne de beste. Met een tijd van 32.73 seconden was hij de beide Belgen Marthe Heusdens met Kriskras (v. Ugano Sitte) en Dimme D'Haese met Empress EH Z (v. Emerald) de baas en greep daarmee de winst en premie van 500 euro.