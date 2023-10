Maikel van der Vleuten zesde in 1.50m Oslo

In Olso wist Maikel van der Vleuten vanavond in het 1.50m direct op tijd een zesde plaats te behalen met O'bailey vh Brouwershof N.O.P. Hij reed met de 9-jarige Darco zoon een foutloze rit in een tijd van 71,64s. De winst ging naar de Britse Ben Maher, die met Exit Remo (v. San Remo) een snelle tijd van 64,79s noteerde.

Van de 44 combinaties in deze rubriek reden er tien een foutloos parcours. Alain Jufer reed in een tijd van 66.03s naar een tweede plaats met Dante MM (v. Diarado). De derde plaats was er voor Lorenzo de Luca die zijn ruin Denver de Talma (v. Vigo Cece) naar een tijd van 67.08s stuurde.

Leopold van Asten en Kevin Jochems

Leopold van Asten reed met VDL groep Iron Z exact dezelfde tijd (71,64s) als Maikel, maar moest helaas één balk incasseren. Daarmee zakten ze naar de 21e plaats in het klassement. Kevin Jochems was met 65,78s wel snel met zijn merrie La Costa (v. Gitano V Berkenbroeck), maar moest helaas met 12 strafpunten de arena verlaten.

Uitslag

Bron: Horses.nl