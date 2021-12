Manon Hees pakt overwinning in 1.55m-parcours Riyadh

Manon Hees behaalde zojuist de overwinning in de 1.55m-rubriek in Riyadh. Hees raakte het hout niet aan met de negenjarige Zangersheide Echo van het Gerendal Z (v. Echo van 'T Spieveld) en noteerde de snelste tijd van 52,39 seconden.

Hani Kamal Raji Bsharat reed de Chacco-Blue zoon Chatinue naar de tweede plaats in de tweefasen-rubriek. Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 53,91 seconden. Mouda Zeyada maakte de top 3 compleet met de achtjarige KWPN’er Katia (v. Emerald van ‘T Ruytershof). Het paar liet in de eerste ronde een balk vallen. In de tweede ronde was de combinatie foutloos en finishte ze in 45,09 seconden.

Emile Tacken net buiten de prijzen

Emile Tacken verscheen in het parcours met de donkerbruine KWPN’er Cas (v. Viento Uno W). Het duo kreeg in de eerste ronde vijf strafpunten en noteerde een tijd van 83,08 seconden, waarmee het paar net buiten de prijzen belandde op de dertiende plaats.

Bron: Horses.nl