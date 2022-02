Manon Hees scoort in hoofdnummer Kronenberg

Nadat Manon Hees eind vorig jaar uiterst succesvol was op de Wereldbekerwedstrijden in Riyadh, haar eerste keer verder weg dan België, was de amazone vandaag goed op dreef op CSI Kronenberg. Met haar topmerrie Echo vh Gerendal Z (Echo van t Spieveld x Jodokus) sprong Hees in het hoofdnummer, een 1,45 m. met barrage, naar de vierde plek.

Hees legde met haar tienjarige merrie het barrageparcours af in 34,91 seconden. Van de tien foutloze combinaties in de barrage was Michael Jung het allersnelst. Met Edo Sandra (v. Eldorado van de Zeshoek TN) kwam hij in 33,30 seconden over de finish. Rene Dittmer en Burlington Riverland (v. Mylord Carthago) klokten de tweede tijd van 34,19 seconden. Op drie Wilm Vermeir met Enola Gay Of Two Notes Z (v. Emerald) in 34,84 seconden.

Tacken en Lips

Voor Nederland waren ook Niels Tacken met Alexia Z (7e) en Bart Lips met Hurricane D.D. (gedeeld 9e) foutloos in de barrage.

