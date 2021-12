Manon Hees scoort weer in Riyadh

Nadat Manon Hees vorige week al goede zaken deed in de Wereldbekerkwalificatie van Riyadh, was het vandaag opnieuw raak. De amazone had Echo van het Gerendal Z (v. Echo van 'T Spieveld) weer goed aan het springen in het 1,50 m. direct op tijd. Met een tijdfout werd het duo uiteindelijk zesde.

Slechts vier combinaties bleven foutloos. Snelste daarvan was Daniel Deusser. Hij reed Jasmien vd Bisschop (v. Larino) in 68,11 seconden door het parcours. De tweede combinatie die onder de 69 seconden binnenkwam was Abdullah Alsharbatly met Quincy (v. Quintender). Met 68,49 seconden werden zij tweede. Ibrahim Hani Bisharat reed Astuce du Cellier LA (v. Ogano Sitte) met 72,17 seconden naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl