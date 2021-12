Manon Hees succesvol in Riyadh: ‘Ik vond het wel echt hoog’

Manon Hees nam de afgelopen twee weken deel aan het vier- en vijfsterrenconcours in Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Haar metgezel: Echo vh Gerendal Z (v. Echo vh Spieveld). Met de negenjarige merrie was ze dit weekend zesde in de vijfsterren wereldbekerwedstrijd, vorige won ze die op viersterren niveau.

Dat een negenjarige op het hoogste niveau loopt is al een bijzondere prestatie. Tel daarbij op dat zij slechts anderhalve maand geleden haar eerste 1.50m- en 1.55m-rubrieken liep én dat haar amazone Manon Hees net zo veel ervaring heeft op dit niveau. Maar de resultaten liegen er niet om. Vorige week won het duo de wereldbekerwedstrijd en gisteren was er een zesde plaats. Hees over haar paard: “Ze doet het echt super, ze is pas 9 jaar. Met zo weinig ervaring ga je niet om te winnen naar de andere kant van de wereld. Ik wilde vooral een paar fijne rondes maken en het zou heel mooi zijn als dat een nulronde zou zijn op dat niveau.”

Eerste keer zo ver van huis

Inmiddels weten we dat dat is gelukt. Op de vraag hoe veel ervaring Manon Hees heeft op het hoogste niveau antwoord zij: “Het is de eerste keer dat we zo ver van huis zijn. Wij zijn nog nooit buiten België internationaal gestart. Anderhalve maand geleden reden wij onze eerste 3* in Sentower, samen reden wij nu ook onze eerste 4– en 5-wedstrijd. Echo en ik hebben beiden evenveel ervaring op dit niveau. Het is echt een fantastisch paard. Als vijfjarige is zij bij ons gekomen. Eerst heeft Emile haar gereden daarna heb ik haar overgepakt.”

Echt hoog!

“De eerste week toen ik het parcours liep vond ik het wel echt hoog. Ik had startnummer 1 en dat was in dit geval gunstig. Na het parcourslopen heb ik mijn plan gemaakt en daar ben ik niet meer vanaf geweken omdat ik geen ruiters had om naar te kijken. Echo krijgt nu haar welverdiende kerstvakantie en dan hoop ik dat we volgend jaar enkele andere mooie, grote wedstrijden mogen rijden”, besluit Hees. Er was dit weekend ook succes voor partner Emile Tacken. Hij werd in de 1.60m-Grote Prijs 3e met Cas. Dit paard is sinds zijn tweede jaar in eigendom van Emile Tacken en volledig opgeleid tot en met het hoogste niveau.

Bron: KNHS