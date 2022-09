Manon Hees vierde in Grote Prijs Lier

Een knappe vierde plek voor Manon Hees en Kamiel van het Langwater (v. Wiensender) in de 3* Grote Prijs over 1,55 in de Bemers Rider Tour. Na een tijdfoutje in de eerste omloop, ging de Nederlandse er met haar grote vos vol voor in ronde twee, wat een vierde plaats en dik vijf duizend euro opleverde. De winst ging naar Mathieu Billot uit Frankrijk met Darling de l'Angevine (v. Air Jordan).

Het format voor deze Grand Prix was als volgt: Na de eerste ronde gingen alle foutloze deelnemers door en in elk geval de beste 25% van alle combinaties. In dit geval waren dat dertien combinaties, waarvan er zeven foutloos waren gebleven. Dat maakte in de tweede, kortere omloop, geen verschil, want iedereen begon weer op nul.

Hees geeft gas

Manon Hees had in haar eerste omloop mooi en geconcentreerd gereden met haar grote vos. Wel was er een kleine tijdsoverschrijding, waardoor 1 strafpunt op het bord verscheen. Maar die ging dus niet mee naar ronde twee, waarin Hees er duidelijk meer gas op had. Dat kon ook prima want Kamiel sprong uitstekend. Het was foutloos en veel sneller, maar de combinatie kreeg alsnog een strafpunt voor tijd. Goed voor plaats vier!

