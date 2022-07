Manon Hees wint CSI2* Grote Prijs Deurne

Manon Hees en Kamiel van het Langwater (Wiensender x Beaujolais) hebben in Deurne de Grote Prijs over 1,45m gewonnen. Het was voor de twaalfjarige BWP-hengst, die pas sinds kort door Hees gereden wordt, zijn eerste GP-overwinning. De winnares verwees Tom Schellekens en de Diarado-dochter Fiarabo naar de tweede plaats.

Hees en Schellekens waren aan elkaar gewaagd in de barrage van de hoofdrubriek in Deurne. Schellekens zette met de merrie die hij twee jaar geleden van Aniek Diks overnam, met 37,94 seconden op de teller een uiterst scherpe tijd neer. Daarmee scherpte hij de tijd van de Amerikaanse Rebecca Conway, de eerste starter in de barrage, met een kleine drie seconden aan. Maar uiteindelijk was het Hees die er met de hoofdprijs van 6.375 euro vandoor ging. Met Kamiel van het Langwater finishte ze in 37,80 seconden.

