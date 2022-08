Manon Hees zesde in 1.50m met barrage

Na barrage was het Abdel Saïd die met Goldenstar (v.Bacardi VDL) de winstpremie van 6500 euro opstreek in het 1.50m parcours op het CSI3* te Opglabbeek. Vince Jarmy werd tweede met JB Koronaor (v.Keve) en de derde prijs was voor Aldo du Manoir (v.Iowa 960) gereden door de Spanjaard Alberto Marquez Galobardes.

Manon Hees bleef met Kamiel van het Langewater (v.Wiensender) in beide omlopen foutloos en eindigde daarmee op de zesde plek. Ook Johnny Pals had nog prijs met Fernando (v.For Pleasure). In de barrage kreeg het paar acht strafpunten en werd 19e. Van de 73 deelnemers bleven er 22 foutloos in het basisparcours van wie er 13 de dubbel nul wisten te behouden.

Uitslag