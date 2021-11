Mans Thijssen blijft scoren in Vilamoura

Nadat Mans Thijssen zich vorige week in Vilamoura met meerdere paarden in de prijzen reed, is hij ook weer goed begonnen aan de nieuwe week van het CSI in Portugal. Met de Johan Wilmink gefokte Joviality (Warrant x Silverstone) sprong Thijssen dinsdag naar de tweede plaats bij de zevenjarigen.

Thijssen kwam in de barrage in 34,41 seconden over de finish en moest daarmee de Duitse Sophie Hinners voor laten gaan. Zij klokte met Cepano Baloubet (v. Chaman) 33,29 seconden. De Ier Alexander Butler en Conbalto PS (v. Conthargos) werden derde in 34,55 seconden.

