Mans Thijssen geeft iedereen het nakijken in 1.45m Kronenberg

Mans Thijssen is in vorm. In de kwalificatieproef voor de Grand Prix over een hoogte van 1.45m toonde Thijssen zich een ware snelheidsruiter en stuurde Charlie (v. Casall) in 66.42 seconden naar de finish. Dit was ruim een seconde sneller dan de nummer twee. Naast de overwinning van Mans Thijssen wisten ook Kim Emmen en Niels Kersten zich in de top tien te rijden.