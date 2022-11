Mans Thijssen grijpt 1,45 De Peelbergen voor Allen en Schuttert

Mans Thijssen was met de 16-jarige Charlie (v. Casall) vandaag de snelste in de barrage van de Stal Hendrix Prix, een Table A rubriek met barrage over 1,45m in Kronenberg. De Nederlander bleef de Ierse ruiter Bertram Allen met Caprisco (v. Cole Porter) 0,37 seconden voor in de finale. Frank Schuttert en de KWPN-hengst Irish Coffee PR (v. Emerald) kwamen daarachter op de derde plaats.