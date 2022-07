Mans Thijssen houdt Nederlandse eer hoog op eigen bodem

De Green Valley Estate staat deze week in het teken van verschillende 2* rubrieken. Vanavond werd er een 1.45m rubriek uitgeschreven. Mans Thijssen haalde als enige Nederlander de barrage en eindigde op een vijfde plaats. De winst was voor de Zweedse Antonia Andersson.

Het was een technisch parcours wat bij veel deelnemers voor de nodige problemen zorgde. Mans Thijssen hield als enige Nederlander de lei schoon in de eerste omloop. Helaas kreeg hij met Hello (v. Alano) een ongelukkige fout in de barrage waardoor hij uiteindelijk vijfde werd. Antonia Andersson was met Dyneine de Lilau (v. Air Jordan) de snelste en eiste de overwinning op. Janika Sprunger reed haar nieuwe troef Orelie (v. Emerald) naar de tweede plaats. Rolf-Göran Bengsson maakte met Catch (v. Colman) de top drie compleet.

