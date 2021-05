Mans Thijssen klasse apart in Wierden

Mans Thijssen heeft woensdagavond de Stal Wiefferink Prijs op het Dutch Youngster Festival in Wierden gewonnen. In de twee fasen-rubriek voor young riders over 1,45m vormde de ruiter samen met Happy (Otangelo x Ovatio) een klasse apart. Met een foutloze rit in 33,83 seconden bleef Thijssen ruim drie seconden voor op de nummer twee.

De Noorse Marie Skel kwam met Credendo (Clarimo x Counter) het dichtst bij Thijssen in de buurt. De amazone klokte een tijd van 37,02 seconden, waarmee ze met gemak voorbleef op de als derde geplaatste Elize van de Mheen met Dakota B (Calvaro x Heartbreaker, 39,04).

Schellekens en Thijssen

De top vijf werd compleet gemaakt door Tom Schellekens met Casander (Lord Z x Concorde) en Mel Thijssen met Holliewood (Nabab de Reve x Indoctro). Schellekens kreeg in beide fasen een balk en finishte in 35,48. Mel Thijssen kreeg ook in beide fasen een fout.

Zwartjens beste Nederlandse junior

In de Horse Service International Prijs, een 1,40m over twee fasen voor junioren, werd het beste Nederlandse resultaat neergezet door Meike Zwartjens. Met Twister de la Pomme (Darco x For Pleasure) noteerde ze dubbel nul in 37,98. Daarmee bleef ze net voor op landgenote Senna Everse met Kerswin van ’t Roosakker (Echo van ’t Spieveld x Diamant de Semilly).

