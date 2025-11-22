Mans Thijssen met Joviality zevende in 1,45 m Rouen

Twaalf combinaties mochten zojuist terugkomen voor de winning round van het 1,45 m. in Rouen. Mans Thijssen noteerde daarin met de Warrant-zoon Joviality opnieuw een foutloze ronde en eindigde met 41,67 seconden op de klok op de zevende plaats. De winst ging naar de Fransman François Xavier Boudant, die Brazyl du Mezel (v. Haloubet de Gorze) in 37,05 seconden over de finish stuurde.

Alleen foutloos rijden was niet voldoende om tot de beste twaalf door te dringen; ook het tempo speelde een doorslaggevende rol. Thijssen was snel genoeg om zich te plaatsen voor de tweede ronde, waarin hij opnieuw een keurige foutloze rit neerzette.

Afgelopen donderdag liet Thijssen met de Warrant-zoon eveneens een nulronde noteren in het 1,50 m. Begin vorige maand eindigde het duo bovendien als vijfde in de 1,55 m. Grand Prix van El Jadida.

