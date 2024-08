Mans Thijssen moet Jung voor laten in 1.40m Opglabbeek

Michael Jung was vanmorgen de beste in het 1.40m over twee fasen in Opglabbeek. In het zadel van de zevenjarige bij Zangersheide geregistreerde Fischerheros Z (v. Hotspot) raakte hij het hout niet aan en finishte als snelste in 26,15 seconden. Voor de Olympisch eventingkampioen van Parijs is dit al de tweede overwinning in Opglabbeek. Gisteren pakte hij de overwinning in het 1.40m direct op tijd met Chalam LS (v. Chacon LS La Silla).