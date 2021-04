Mans Thijssen moet Renwick en Dreher voor laten gaan bij zevenjarigen

Mans Thijssen stuurde zojuist de KWPN'er Joviality (v. Warrant) naar de derde plaats in de barrage bij de zevenjarigen in Gorla Minore. De combinatie kwam foutloos over de finish in 36,84 seconden. Laura Renwick en Hans-Dieter Dreher verbeterden de tijd nog van Thijssen.

Voor de barrage kwalificeerden zich negentien combinaties. Zes ruiters en amazones kwamen niet foutloos aan de finish. De anderen hielden de lei schoon.

Renwick goed in vorm met Cottee

Renwick gaf de Duitse springruiter het nakijken in de barrage. De Britse amazone liet met Cottee (v. Asterix E Z) alle balken liggen en zag de winnende tijd van 35,59 seconden op het scorebord verschijnen. De snelheidsspecialiste is goed in vorm met Cottee in Gorla Minore. Donderdag werd ze tweede met de vos bij de zevenjarigen.

Dreher derde

Hans-Dieter Dreher moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij rekende in het parcours op de Dallas VDL-dochter Jiniki. Het paar kwam zonder kleerscheuren door de barrage en noteerde een tijd van 36,48 seconden.

Bron: Horses.nl