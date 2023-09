Mans Thijssen pakt 2* Grote Prijs De Peelbergen

De afgelopen tijd stapelden de goede resultaten zich op voor Mans Thijssen en zijn elfjarige KWPN'er Hello (v. Ambler Gambler). Het kon dan ook bijna niet uitblijven dat de Thijssen-telg binnenkort een keertje op de hoogste trede van het podium zou belanden. Dat gebeurde zondag aan het einde van de middag in Kronenberg. Thijssen en Hello waren iedereen te snel af in de barrage van de 1,45 m Grote Prijs.