Mans Thijssen scoort verjaardagscadeau in Vilamoura

Mans Thijssen had de door Johan Wilmink gefokte Joviality (Warrant x Silverstone) vandaag uitstekend aan het springen. In de rubriek voor zevenjarigen op CSI Vilamoura werd het duo tweede. Daarmee gaf de ruiter, die vrijdag zijn 19e verjaardag viert, zichzelf alvast een vervroegd verjaardagscadeau.

Thijssen kwam in de barrage in 39,57 seconden over de finish en moest daarmee Victor Bettendorf voor laten gaan. Die klokte met Eagle Eye de La Roque (v. Vigo d’Arsouilles) de snelste tijd van 38,72 seconden. Timmy Brennan en Gcs Ita (v. O.B.O.S. Quality 004) werden derde in 39,91 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl