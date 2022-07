Mans Thijssen sterk in De Peelbergen, beste Nederlander in beide 1.45m rubrieken

Mans Thijssen lijkt weer op de weg terug en is uit zijn putje aan het kruipen. Zat het de laatste tijd allemaal niet mee, dit concours in Kronenberg loopt het op rolletjes voor de jongste telg van de Thijssen familie. In de GP van het CSI1* werd hij vierde met Joviality (v.Warrant), in het eerste 1.45m tweede met I'm Here (v.Carambole) en vierde met Hello (v.Ambler Gambler) in de 1.45m rankingproef later op de dag.

Het is des te spijtiger dat Mans Thijssen af heeft moeten zeggen voor het Young Riders EK volgende week in Oliva (Spanje) want het lijkt erop dat hij precies op het juiste moment in vorm zou zijn geweest om daar te pieken. In de GP van het CSI1* was hij niet de beste Nederlander want dat werd Logan Fiechter die met Dominos (v.Diamant de Semilly) die derde werd.

Uitslag 1.35m

Uitslag 1.45m

Uitslag LR 1.45m