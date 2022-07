Mans Thijssen stuurt Carambole-dochter I’M Here naar tweede plaats

Mans Thijssen heeft I’M Here (Carambole x Numero Uno) uitstekend aan het springen op CSI Kronenberg. Afgelopen donderdag mocht het duo de zevende prijs ophalen en vandaag reed Thijssen de merrie naar een knappe tweede plek in het 1,45 m met barrage.

Van de 34 deelnemers mochten er zeven terugkomen voor de barrage. Daarin kwamen drie combinaties foutloos over de eindstreep. Mans Thijssen klokte met I’M Here de snelle tijd van 41,58 seconden. Mohammed Ghanem Al Hajri bleek nog sneller. Met G’s Fabian (v. Gaillard de La Pomme) kwam de ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten in 41,34 seconden over de finish. De Duitse Justine Tebbel maakte met Glassgo du Beaupre (v. Qody de Saint-Aubert) de top drie compleet.

Uitslag