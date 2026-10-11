Mans Thijssen tweede in 1,45 GP Marokko

In Rabat vonden zondagmiddag de 1,45 Grote Prijs en de Nations Cup over 1,50 m. plaats. Mans Thijssen deed goede zaken in de 2* GP met de 11-jarige Nero Z (v. Numero Uno). De door stal Meulendijks gefokte ruin bleef dubbel foutloos en had de tweede tijd in de barrage. Thijssen hoefde daarmee alleen Abdullah Alsharbatly uit Saoedi Arabië met Atome de Etisses (v. Mylord Carthago) voor zich te dulden. Frankrijk won de landenwedstrijd.
zesde. 17 Mans Leon de van en ook foutloos. barrage. in bleven liefst zelfgefokte vader Acht een Millie Grandorado Maar waren TN) Het mochten duo strijd starters ook 47 tweede Grote Thijssen, barstte los. de de de 1,45 Thijssen werd, naar dan werd Naast combinaties flinke Vanilli(v. foutloos. die Prijs Daarin
Landenwedstrijd
landenwedstrijd Mel Opnieuw hierbij een Mans Thijssen het In Lips. Marokko Thijssen, foutloos, Mans werd op Diamant (v. zondagmiddag. werd en verreden Finn vertegenwoordigd Semilly). en de nu door van met dubbel Boerekamp bleef Nederland ook Bart Revolution Audgoed
op strafpunten Thijssen Lips was het twee Finn strafpunten Nederland werd 12 en 111Z zag Danny Z) zevende. Boerekamp Mel kwam de wegstreepresultaat. uiteindelijk 2000 Boy op met Bart 8 in het rondes over (v. scherm totaal daarmee en Dominator
ging op winst 4 Marokko Frankrijk. met barrage naar en alle (v. Kerglenn Jeanne landen werd De met Mylord de na Sadran de een Dexter stonden, was vier strafpunten die Duitsland snelste derde. tweede twee rondes in Carthago). Gastnatie
uitslagen Alle
Bron: Horses.nl
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