Mans Thijssen tweede in 1,45 GP Marokko

Mirjam Hommes
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Mans Thijssen tweede in 1,45 GP Marokko featured image
Mans Thijssen met Revolution van het Audgoed. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

In Rabat vonden zondagmiddag de 1,45 Grote Prijs en de Nations Cup over 1,50 m. plaats. Mans Thijssen deed goede zaken in de 2* GP met de 11-jarige Nero Z (v. Numero Uno). De door stal Meulendijks gefokte ruin bleef dubbel foutloos en had de tweede tijd in de barrage. Thijssen hoefde daarmee alleen Abdullah Alsharbatly uit Saoedi Arabië met Atome de Etisses (v. Mylord Carthago) voor zich te dulden. Frankrijk won de landenwedstrijd.


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