Mans Thijssen wint 1.45m Gorla Minore, Kevin Jochems en Leon Thijssen in top-5

Mans Thijssen heeft in Gorla Minore de 1.45m over twee fasen gewonnen. Met Nero Z (Numero Uno x Lupicor) bleef hij in beide fasen foutloos en was met een tijd van 23.20 seconden het snelste. Kevin Jochems werd vierde met Looks Good de Liebri Z (Lector van den Bisschop x Bentley van de Heffinck) en Leon Thijssen maakte de top-5 compleet met Conthakkato (Conthargos x Stakkato).