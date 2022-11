Mans Thijssen wint CSI4* 1.40m Rouen en wordt vierde in 1.45m

Mans Thijssen kende een uiterst succesvolle dag op het CSI4* concours in Rouen. Nadat hij eerder vandaag al vierde werd in het 1.45m voegde hij daar zojuist een overwinning aan toe in het 1.40m. In het zadel van de negenjarige KWPN-merrie I'M Here (v. Carambole) snelde Thijssen in 44.51 seconden naar de finish en wist daarmee de overwinning veilig te stellen.

In het 1.45m werd Mans Thijssen tevens vierde. In het parcours direct op tijd reed hij Joviality (v. Warrant) in 64.27 seconden rond, twee seconden langzamer dan de winnaar Jack Whitaker met Icaterina (v. Durango). Ook Kevin Jochems en Loewie Joppen deden goede zaken in deze rubriek. Jochems stuurde Casillas van de Helle (v. Casall) in 65.04 seconden naar de achtste plaats. Joppen finishte op plaats negen door Important Style VK (v. Falaise de Muze) in 65.39 seconden rond te rijden.

Uitslag 1.40m

Uitslag 1.45m

Bron: Horses.nl