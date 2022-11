Mans Thijssen wint met afstand 1.40m Kronenberg

Mans Thijssen liet vanmiddag iedereen achter zich in de 1.40m-rubriek over twee fasen in Kronenberg. Met zijn toppaard I'm Here (v. Carambole) liet hij alle balken in de lepels liggen en reed naar een scherpe tijd van 23,77 seconde. Mans zit sinds april in het zadel van de negenjarige KWPN'er die eerder door zijn zus Sanne en Niels Kersten in de sport werd uitgebracht.

Nathan Bull kon niet tippen aan de razendsnelle tijd van Thijssen en werd tweede. De Brit reed de piste binnen met de tienjarige BWP’er Milton van Vrijhern (v. Cupido). Het paar kwam zonder kleerscheuren aan de finish, maar was 1,29 seconde te langzaam.

Vaske derde

Henry Vaske bemachtigde de derde plaats met de negenjarige Oldenburger Look at Me RP (v. Lord Pezi Junior). De Duitser zette met de ruin een foutloze omloop neer in 25,41 seconde.

Bron: Horses.nl