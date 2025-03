Sanne en Mans Thijssen in de prijzen op Sunshine Tour

Vanmorgen gingen ruim vijftig combinaties met elkaar de strijd aan in het 1,45 m. direct op tijd op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. In het zadel van de negenjarige schimmelmerrie Let it Be (v. Kannan) greep Mans Thijssen de tweede plaats. Tegelijkertijd ging zus Sanne van start in de Medium Tour 1,40 m. met Iron Dames Keiralanda Vdm (v. Douglas) en pakte daar de derde prijs.

De winst in het 1,45 m. ging met overmacht naar de Britse Chloe Winchester, die Korlenski (v. Cornet Obolensky) finishte in 58,12 seconden en daarmee de geldprijs van 1.000 euro in ontvangst mocht nemen. Mans Thijssen kwam in 62,17 seconden over de finish en verwees Andrej Pavlovic naar de derde plaats.

Nog een Britse overwinning

In het 1,40 m. twee-fasen special eindigde de top vier allemaal in de 26 seconden. De 26,61 seconden van Sanne Thijssen bleek genoeg voor de derde plaats. De winst in deze rubriek ging eveneens naar een Britse amazone: Chloe Aston reed Flavie van de Helle (v. Carlow van de Helle) naar 26,17 seconden. Sofia Westborg en de KWPN’er Hello HX (v. Afellay) waren met 26,33 seconden op de klok goed voor de tweede plaats.

Uitslag 1,45 m.

Uitslag 1,40 m.

Bron: Horses.nl