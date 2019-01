Mansur houdt Guerdat van de zege

Steve Guerdat greep in de voorlaatste rubriek van het CSI in Basel net naast de zege. Yuri Mansur was met Amor een dikke halve seconde sneller in het 1,45m-parcours op tijd en ging er met de overwinning vandoor. De nummer 1 op de FEI-ranglijst mocht zich als tweede opstellen.

Guerdat, die zaterdag voor het tweede jaar op rij werd verkozen tot ‘Ruiter van het Jaar’, had Ulysse des Forets (v. Col Canto) gezadeld voor deze ochtendrubriek en kwam in 57,77 seconden foutloos aan de finish.

Top drie

Guerdat was de enige thuisruiter in de top drie. Hoewel de Zwitser te langzaam was om de tijd van 56,90 seconden van de Braziliaanse ruiter te kunnen kloppen, was hij op zijn beurt bijna twee seconden sneller dan Simon Delestre. De Franse ruiter kwam met Conbelleza (v. Conthargos) in 59,52 seconden aan de finish en maakte de top drie compleet.

Nederlanders

Leopold van Asten kreeg met VDL Groep Elexia (v. Calvaro Z) vier strafpunten en eindigde daarmee op de negende plek. Kim Emmen en de Arezzo VDL-dochter Farah kwamen eveneens met vier strafpunten over de streep en eindigden op de elfde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl