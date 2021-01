Marc Dilasser ziet Vital Chance de la Roque en Corona Z vertrekken

De 11-jarige Frans gefokte Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly) en de 9-jarige merrie Corona Z (v. Crown Z) hebben de stallen van de Franse springruiter Marc Dilasser verlaten. Conor Swail neemt de teugels over van de Diamant de Semilly-nakomeling. Een Mexicaanse ruiter klimt in het zadel van Corona Z.

Dilasser was met Vital Chance de la Roque, de neef van Itot du Chateau van Edwina Tops, actief op het hoogste niveau en reed de ruin vanaf augustus 2019. De combinatie verscheen eind november voor het laatst in de ring in Vejer de la Frontera.

Geluk

De Fransman schrijft op Facebook. ”Het was voor mij een geluk dat zo’n paard als Vital Chance de la Roque op mijn pad kwam. We hebben zelfs vorig jaar aan de wereldbekerfinale in Bordeaux deelgenomen.”

Corona Z

De springruiter bracht Corona Z sinds mei 2018 op wedstrijden uit. Het paar bemachtigde in oktober de tweede plaats in de Grand Prix van Grimaud.

