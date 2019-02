Marc Houtzager ambassadeur en adviseur Outdoor Gelderland

Als topspringruiter die wekelijks op concoursen over de hele wereld is te vinden, weet Marc Houtzager uit ervaring precies wat wel en niet werkt op een evenement. Outdoor Gelderland maakt daar dankbaar gebruik van en heeft op zijn advies een aantal programmawijzigingen doorgevoerd die het concours voor paard en ruiter nog beter en mooier maken.

“Het zit in allerlei kleine dingetjes”, stelt Marc Houtzager. “Van bodem tot parcoursbouwer, van vraagprogramma tot de verschillende rubrieken: alles moet kloppen om een evenement succesvol te maken. Nu is Outdoor Gelderland natuurlijk al een geweldig concours. Het is super om daar te rijden. De piste en het losrijterrein zijn goed, het ligt in een mooi gebied, het is sfeervol en gezellig. Daar ga je als ruiter en als publiek graag naartoe. Maar het kan altijd nóg beter. Daarom zijn we in gesprek gegaan en zijn er op mijn advies wat dingetjes veranderd in het vraagprogramma, de rubrieken en het prijzengeld.”

Meer exposure voor landelijke ruiters

De wijzigingen zijn er vooral op gericht om het voor paard én ruiter nog beter en leuker te maken. Zo werden de lagere rubrieken vaak als eerste verreden. Er is gekeken of dit ook anders kan, om landelijke ruiters wat meer exposure te geven. “Voor landelijke ruiters is het een geweldige kans om in zo’n ambiance te rijden”, aldus Houtzager. “Stoeterij Sterrehof, waar ik veel paarden voor rijd, vindt het ook mooi om de landelijke sport te ondersteunen waarbij de opleiding van een jong paard centraal staat. Daarom sponsoren zij, naast een internationale rubriek, al jaren de Stoeterij Sterrehof Outdoor Gelderland Trofee.” Dit zijn de finalerubrieken van een competitie op L, M en Z-niveau, waarvan de selectiewedstrijden van april tot juni worden gehouden in Hoevelaken, Montferland, Vragender, Renswoude, Hagestein, Nunspeet, Westervoort, Hummelo en Houten.

Fijner voor paard

Op advies van Houtzager is bijvoorbeeld ook voor gekozen om, als er meerdere proeven worden gereden, geen speedproef als eerste rubriek uit te schrijven. Om de simpele reden dat een speedproef niet zo fijn is voor paarden om erin te komen. “Met deze aanpassingen is geprobeerd om de opbouw in het concours voor paard, ruiter en publiek zo goed mogelijk te maken.”

Volle kalender

Op vrijdagavond wordt het Six Bar springen vervangen door het Master springen, waarbij elke ruiter een hindernis mag laten verhogen. Op de vraag of Houtzager zelf van de partij is op Papendal begin juli, moet hij het antwoord voorlopig schuldig blijven. “Dat hangt af van de planning en de paarden. De kalender zit, met de Global Champions Tour en de landenwedstrijden, erg vol. Maar normaal gesproken ben ik er zeker bij, zeker nu ik ambassadeur ben. Zo’n evenement verdient het gewoon om topruiters aan de start te krijgen.”

Bron: Persbericht