Marc Houtzager blijft voor op Willem Greve in 1,50 Friesland

Twee Nederlandse topruiters maakten vanavond de dienst uit in de hoofdrubriek van Indoor Friesland, een 1,50 m met barrage. Uiteindelijk trok Marc Houtzager met Holy Moley (v. Verdi TN) aan het langste eind en mocht Willem Greve zich met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado Vd Zeshoek) als tweede opstellen.

Marc Houtzager en zijn Verdi-ruin Holy Moley legden het barrageparcours in 39,37 seconden af. Greve en zijn tophengst Grandorado werden tweede in 39,57 seconden. Daarmee lijkt Greve, die na zijn arm- en beenbreuk begin deze maand in Opglabbeek weer rustig zijn eerste rondjes sprong, weer klaar voor het hoogste niveau.

Vorsselmans op drie

Annelies Vorsselmans ging er met de derde prijs vandoor. Met Kurly v/d Gorten (v. Thunder Vd Zuuthoeve) kwam de amazone in 40,58 seconden over de eindstreep.

Vleut, Mulder en Schuttert

Voor Nederland eindigden verder Eric van der Vleuten met Dreamland (v. Sunday de Riverland), zesde, Pim Mulder met Memphis Z (v. Mylord Carthago), achtste, en Frank Schuttert met Gream (v. Verdi TN), tiende, in de top tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl