Marc Houtzager bovenaan in 1.50m Salzburg

Marc Houtzager wist gisterenavond de winst binnen te slepen in het 1.50m in Salzburg. In een barrage met 13 combinaties ging de zestienjarige Sterrehof's Calimero (v.Quidam de Revel) het snelste rond (42,96s), waardoor Houtzager een prijzengeld van 10.000 euro mee naar huis neemt.

Tweede plaats was voor Zascha Nygaard Lill met de Veyron-zoon Conterno-Blue PS. Zij klokte een tijd van 43,56s, net snel genoeg om de Brit Graham Gillespie voor te blijven. Hij kwam met de ruin Veneno (v.Chacco-blue) in een tijd van 43,82s over de finish.

Beste Vierfouter

De beste vierfouter in het basisparcours was Mel Thijssen. Vrijdag wist ze met Florida Balia NL (v.Bustique) nog een derde plaats te behalen in het 1.50m direct op tijd, gisteren rolde er helaas een balk naar beneden.

Uitslag

