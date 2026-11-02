Marc Houtzager derde in Grand Prix Oliva met Mereusa

Marc Houtzager en de Comme il faut-dochter Mereusa hebben opnieuw een aansprekend resultaat aan hun palmares toegevoegd. In de 1,45m Grand Prix van Oliva reed Houtzager de negenjarige KWPN-merrie naar de derde plaats. Begin september eindigde het duo nog als tweede in de 1,55m Grand Prix van Avenches.
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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