Marc Houtzager en Kevin Jochems in top-5 GP-kwalificatie Hohenkirchen

Marc Houtzager en Kevin Jochems deden vanmiddag goede zaken in de kwalificatie voor de Grand Prix in Hohenkirchen. Het parcours werd in twee omlopen verreden over een hoogte van 1.55m., waarbij Marc Houtzager en Kevin Jochems beiden een plek in de top-5 bemachtigden. De overwinning ging naar de Duitser Philip Schulze Topphoff.

Philip Schulze Topphoff reed de merrie Carla NRW (v. Comme il faut) foutloos rond en zette met 42.24 seconden de snelste tijd neer. Hiermee verwees hij landgenoot David Will naar de tweede plaats. In het zadel van de Kannan-nakomeling Kansall bleef Will foutloos en klokte hij 43.40 seconden. Hiermee bleef hij ruim voor op Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano). Houtzager wist eveneens foutloos te blijven en liet een tijd van 45.28 seconden op het scorebord verschijnen.

Jochems en Ehning

De vierde plaats was voor Kevin Jochems met de 10-jarige Camilla van de Helle (v. Crumble). Jochems bleef ook foutloos en zette een tijd neer van 46.37 seconden, waarmee hij ruimschoots voorbleef op Marcus Ehning. De Duitser maakte de top vijf compleet met Coolio 42 (v. Casalito).

Uitslag

Bron: Horses.nl