Marc Houtzager en Mereusa blijven leveren in Oliva

het jonge 1,50 al bij dat plaats achtste op in in keer meerdere derde de zadel en onder op ze zevenjarige Amsterdam, op successen een voor behaalde het Jumping en Houtzager, sindsdien op kwam duo ze binnen ook m. niveau 1,40 leeftijd paarden-rubrieken het pakten waar Onlangs Mereusa m-niveau. reden.

Zij de Nick en Nanning noteerden Kandiamo (v. foutloze rit. er eveneens tijd. een Andiamo) was negende Voor

Uitslag

Bron: Horses.nl