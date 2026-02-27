Marc Houtzager en Mereusa blijven leveren in Oliva

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Marc Houtzager en Mereusa blijven leveren in Oliva featured image
Marc Houtzager met Mereusa. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Half februari pakten Marc Houtzager en de negenjarige vosmerrie Mereusa (v. Comme il Faut) hun eerste Grote Prijs-overwinning in Oliva. Een week later voegden ze daar nog een overwinning aan toe in de 1,45 m.-rankingproef. Ook vandaag hield een foutloze ronde in de 1,50 m. Grote Prijs-kwalificatieproef hen in de buurt van het podium. Met 68,18 seconden op de klok was de vijfde plaats uiteindelijk hun beloning.

