Marc Houtzager en Olympische Dante bovenaan in Oliva

Marc Houtzager heeft weer een overwinning toegevoegd aan de lange palmares van zijn Olympische merrie Sterrehof's Dante N.O.P. (Canturano x Phin Phin). In het 1,45 m met barrage van CSI Oliva sprong het duo in de snelle tijd van 39,14 seconden naar een afgetekende overwinning.

Roger Yves Bost mocht de tweede prijs ophalen. Met Castleforbes Darcy (v. Dollar du Murier) kwam hij in 39,58 seconden over de finish. Dat was net iets sneller dan de tijd van 39,61 seconden die Ugo Berrittella er met Picobello Jasmine (v. Arezzo VDL) voor nodig had.

Uitslag

Bron: Horses.nl