Marc Houtzager in de prijzen in 5* 1.50m La Coruña

Marc Houtzager greep vanmiddag de tiende plaats in de 1.50m-rubriek in het Spaanse La Coruña. In het zadel van de door C. Euverman-Claus gefokte KWPN'er Sterrehof's Edinus (v. Padinus) zette de Nederlandse springruiter een foutloze ronde neer en passeerde hij de finishlijn in 61,41 seconden. Julien Epaillard was met de vijftienjarige Hannoveraan Solero MS (v. Silvio I) 7,23 seconden sneller dan Houtzager. Epaillard bleef foutloos en schreef de rubriek op zijn naam.