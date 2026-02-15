Marc Houtzager stuurt Mereusa naar overwinning 1.45m Grand Prix Oliva

Maud de Bruijn
Pedigrees by HorseTelex
Marc Houtzager stuurt Mereusa naar overwinning 1.45m Grand Prix Oliva featured image
Marc Houtzager met Mereusa. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Maud de Bruijn

Marc Houtzager stuurde de 9-jarige Mereusa (Comme Il Faut x Toulon) vanavond naar haar eerste overwinning op 1.45m niveau. In Oliva waren ze de concurrentie te snel af en mocht Houtzager de hoogste trede van het podium betreden.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant