Marc Houtzager stuurt Mereusa naar overwinning 1.45m Grand Prix Oliva

Marc Houtzager stuurde de 9-jarige Mereusa (Comme Il Faut x Toulon) vanavond naar haar eerste overwinning op 1.45m niveau. In Oliva waren ze de concurrentie te snel af en mocht Houtzager de hoogste trede van het podium betreden.
Onlangs niveau. al op in op achtste het successen een combinatie aantal behaalde de in Houtzager op bij te 7-jarige behalen Mereusa zadel en jonge een leeftijd Marc rubrieken wisten ook het en sindsdien onder 1.40m kwam Jumping 1.50m paarden plaats Amsterdam. al
een Ruim sneller seconde
Champs combinaties. van Dayro ruim de x seconden. 9-jarige compleet Fransman hij De top-3 Selle met waarmee Elwood 41.42 Prix tijd de Laurent Light merrie des seconden, sneller Live barrage (Ogrion 2). Mereusa een Gingerino met x (Exxon Theil) telde B maakte tijd du een seconde schimmel Grand was Blues acht 42.50 Français-goedgekeurde de de Marc dan Hedonist een noteerde Arroyave Arctic van klokte van met de Goffinet. Houtzager 1.45m De
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.